Vittorio Sgarbi non è mai stato isolato Nelle sedi opportune chiederemo conto delle gravi diffamazioni diffuse in questi mesi | così la compagna Sabrina Colle

Con una lettera indirizzata a “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, Sabrina Colle ha difeso il compagno Vittorio Sgarbi, al centro di una vicenda mediatica e giudiziaria che ha coinvolto anche la figlia Evelina: “Nelle sedi opportune chiederemo conto delle gravi e reiterate diffamazioni diffuse in questi mesi. La nostra priorità è prenderci cura di Vittorio, non cercare facili ribalte. Tutto questo ha un solo nome: amore”. La lettera è stata consegnata all’amica della Colle, Samantha De Grenet e portata in trasmissione. “Contrariamente a quello che è stato riferito, Vittorio non è stato mai isolato, – ha scritto la Colle – persino nei momenti più bui e cioè durante la degenza al Policlinico Gemelli, ha potuto sempre contare sul sostegno dei familiari (penso a sua sorella Elisabetta che si è praticamente trasferita a Roma, o a sua figlia Alba che da Tirana è venuta molte volte a trovarlo), dei collaboratori e financo di importanti personalità della cultura e delle istituzioni, perché ritenevamo che le relazioni con altre persone potessero aiutarlo a superare la depressione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

