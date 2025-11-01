Vittime accusati e processi | da Garlasco a Perugia quei delitti allo specchio

Due giovani vittime. Quattro persone altrettanto giovani accusate degli omicidi, due delle quali condannate alla fine dell’iter giudiziario. Si tratta dei “ Delitti allo specchio ” di Garlasco e di Perugia, trattati nel volume scritto a quattro mani dalla criminologa Roberta Bruzzone e dalla giornalista investigativa Valentina Magrin. Un’opera interessante: laddove l’informazione, anche capillare, non può che essere riassuntiva, il volume è analitico rispetto a indagini e processi, e serve a dare, in maniera semplice senza banalizzare, la possibilità all’opinione pubblica di formarsi attraverso dei dati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vittime, accusati, e processi: da Garlasco a Perugia, quei "delitti allo specchio"

