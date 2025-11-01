Vitorchiano gemellaggio con un villaggio in Palestina | Lì i coloni israeliani hanno distrutto ulivi secolari

Viterbotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo l'intitolazione della borsa di studio a Leonardo Cristiani, ma anche l'avvio del gemellaggio con un villaggio palestinese e alcune delibere relative al bilancio di previsione. Questi gli argomenti della seduta del 29 ottobre del consiglio comunale di Vitorchiano, moderata dal presidente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

