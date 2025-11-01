Vitorchiano gemellaggio con un villaggio in Palestina | Lì i coloni israeliani hanno distrutto ulivi secolari

Non solo l'intitolazione della borsa di studio a Leonardo Cristiani, ma anche l'avvio del gemellaggio con un villaggio palestinese e alcune delibere relative al bilancio di previsione. Questi gli argomenti della seduta del 29 ottobre del consiglio comunale di Vitorchiano, moderata dal presidente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Vitorchiano, il Consiglio Comunale di ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, dà all'unanimità il via all'iter per il gemellaggio con il villaggio palestinese di Aboud in Cisgiordania. Dopo la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, approvata anch'ess

Vitorchiano: borsa di studio intitolata a Leonardo Cristiani e gemellaggio con villaggio palestinese - NewTuscia – VITORCHIANO – L'intitolazione della borsa di studio a Leonardo Cristiani, l'avvio del gemellaggio con un villaggio palestinese e alcune importanti delibere relative al bilancio di previsio ...

