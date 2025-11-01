Vito | Il mondo del food è snaturato Bisogna tornare alla ’pancia’

"Bologna è piena di turisti stranieri che pensano di conoscere la nostra tradizione solo perché hanno mangiato un panino alla mortadella. Dobbiamo riscoprire le nostre radici, i sapori che ci definiscono. In cucina serve più pancia e meno cervello". Vito, nome d’arte di Stefano Bicocchi, sta per tornare sotto le Due Torri. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, stasera alle 21 e domani alle 17,30 il comico salirà sul palco del Teatro Celebrazioni con ‘ L’altezza delle lasagne - Monologo di sopravvivenza gastronomica’, scritto con Francesco Freyrie e Andrea Zalone e la regia di Daniele Sala. Come mai ha deciso di riportare lo spettacolo a Bologna? "Mi dispiaceva che un sacco di persone non fossero riuscite ad acquistare il biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

