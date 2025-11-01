Visite guidate a Villa Bono a Vaprio con il Fai
Villa Bono, a Vaprio, apre le sue porte ai visitatori e racconta la sua storia secolare. Domenica 9 novembre alle ore 15, visite guidate alle stanze decorate e allo splendido giardino.Ritrovo in Via San Rocco 6, davanti all’oratorio di San Rocco, Vaprio d’Agogna.Contributo richiesto: 10 euro non. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Weekend 30 ott–2 nov a Napoli: spettacoli, musei gratis ?, visite guidate ?, eventi Halloween , e tanta dolcezza con Chocoland ! - facebook.com Vai su Facebook
Visite guidate in villa - La Celadina ha il pregio di essere l’unica dimora voluta ed abitata dai Tasso, giunta fino a noi. Segnala ecodibergamo.it
Visite guidate in villa - La Villa dei Tasso è oggi un polo culturale dinamico, un prestigioso contenitore rinascimentale di eventi. Secondo ecodibergamo.it
Villa del Gombo entra nel circuito visite del Parco di S.Rossore - La villa del Gombo, ex residenza del presidente della Repubblica nel parco di San Rossore a Pisa, apre le porte ai visitatori. Lo riporta ansa.it