Più di 700 persone,722 per l’esattezza, per 441 posti, 93 hanno meno di 25 anni, la media delle pene è di 5. Bastano pochi dati per capire “il pugno allo stomaco“ rimediato dagli amministratori del Vimercatese visitando il carcere di Monza. Mercoledì, giornata di impegno per sindaci e consiglieri di Agrate, Usmate Velate e Burago accompagnati da Nessuno tocchi Caino e da Roberto Rampi, garante dei detenuti. In serata un Consiglio comunale aperto ha chiuso l’iniziativa “Verso la fine della pena“. Rita Bernardini in aula ha snocciolato i numeri. "A Monza in cella sono in 3 in 9 metri quadrati, a cui va tolto lo spazio per letti e mobili, posto sufficiente per una persona al massimo due - ha sottolineato la presidente di Nessuno tocchi Caino -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visita nell’inferno del carcere: "Un pugno nello stomaco"