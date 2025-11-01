Visita del governatore distrettuale Guido Abbate al Rotary Club Forlì | Uniti per fare del bene
Il Rotary Club Forlì ha ricevuto la visita del governatore del Distretto 2072, Guido Giuseppe Abbate, che ha incontrato venerdì il presidente, i soci, le commissioni e il consiglio direttivo al Circolo Aurora, a Palazzo Albicini. Accompagnato dalla moglie e coordinatrice del Gruppo Consorti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
