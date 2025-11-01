Visionari romagnoli Un premio alla creatività

Ricca di suggestioni, stimoli e calore l’iniziativa " Visioni " di Confindustria Romagna, che celebra il " genius loci " del territorio, ovvero la capacità visionaria di imprenditori, scienziati e artisti locali. È emerso il sentimento di gratitudine verso cinque visionari, romagnoli o che comunque hanno scelto di vivere in questa terra, che con acume e lungimiranza, hanno contribuito allo sviluppo sociale, scientifico, economico e culturale. Un debito di riconoscenza può essere sussunto in termini di una massima più generale, secondo la quale il merito deve celebrato con premi e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

