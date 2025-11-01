Pronto subito. Pronto a debuttare già lunedì sera contro la Juve. "Pronto a dare tutto per questa maglia". Josè "Pepin" Machin, grande colpo di mercato della Vis, ha scelto la numero 28. E il progetto giusto, a suo dire. Perché Pesaro? "Per la voglia che avevo dentro, per l’amore per questo sport. Perché il direttore e il presidente hanno saputo convincermi. Perché le altre offerte non mi avevano convinto. E perché questo è il posto giusto per rilanciarmi". Decisiva l’opera di convincimento di Michele Menga: "Con Josè c’è un rapporto che va avanti da un paio d’anni – ha detto il diesse –. Quando c’è stata l’occasione giusta ho cercato di lavorare sulla sua testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro, rinforzo di spessore. Machin: "Sono qui per dare tutto». Bosco: "Un acquisto possibile grazie al contributo degli sponsor»