Virus letale | la spiegazione del finale del film
Virus letale (1995) è un thriller pandemico con forti tinte drammatiche, diretto da Wolfgang Petersen e costruito secondo i codici del disaster movie e del cinema medico-scientifico. Ambientato negli Stati Uniti durante la diffusione di un virus letale di origine africana, il film unisce tensione militare, ricerca biomedica e investigazione, costruendo una storia che alterna sequenze spettacolari e momenti di studio clinico. L’intento è quello di mostrare come un agente patogeno invisibile possa mettere in ginocchio un’intera comunità, trasformando la scienza in una vera corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
