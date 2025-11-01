In materia Virtus Medicina sono i numeri a parlare per lei. Che da regina del girone G di serie C, e maggiore pretendente al salto in B Interregionale, ha fin qui sfoggiato un inizio di campionato da 5 vittorie su 5 e un impatto subito determinante. I gialloneri di coach Alessio Agnoletti, che stasera alle 19 faranno visita alla Francesco Francia, seconda insieme a Castelnovo ne’ Monti e reduce da 4 vittorie consecutive, sono il terzo attacco del raggruppamento (80,4 di media alle spalle delle reggiane Castelnovo e Scandiano) e la terza difesa (67,2 dietro a Francesco Francia e Castelnovo). Cifre che testimoniano tanto l’identità del suo nuovo tecnico, subentrato in estate a ‘Bidi’ Bettazzi, quanto la missione di chi, a chiare lettere, ambisce alla promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Virtus Medicina, la regina indiscussa. Agnoletti: "Cerchiamo nuove risposte"