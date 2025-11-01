di Nicolò Corradino Virtus Entella Juventus Under 17 2-2: il resoconto e la sintesi del match pareggiato dai bianconeri. Un pareggio che vale quasi come una vittoria, ottenuto con il cuore, in dieci uomini e in pieno recupero. La Juventus Under 17 di Mister Claudio Grauso esce indenne dalla complicatissima trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella, portando a casa un 2-2 che mantiene inviolata la striscia di imbattibilità stagionale. Nel recupero della quinta giornata del campionato Under 17 Serie A e B, i bianconeri hanno mostrato un carattere d’acciaio. QUI: Risultati e classifica Under 17 A e B 20252026 Virtus Entella Juventus Under 17: una partita dalle mille emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Virtus Entella Juventus Under 17 2-2, i bianconeri pareggiano in pieno recupero e in dieci! Ecco come è andato il match