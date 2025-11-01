Virtus che fatica Ancora in viaggio A Trento la sfida tra i fratelli Niang
Volendo fare una battuta – ma non troppo – la Virtus, a Trento (palla a due alle 20), vorrebbe portare via lo sponsor. Non ci sono problemi con Olidata, è chiaro, è solo che, nel marchio Dolomiti c’è quell’ulteriore parola, ’Energia’, che nelle ultime due uscite in Eurolega ha fatto un po’ difetto nel mondo della V nera. Non c’è tempo per pensare alla doppia sconfitta, né tantomeno sognare il ritorno al PalaDozza che, Cremona a parte, fin qui ha letteralmente trascinato Pajola e compagni. Non c’è tempo per vagheggiare il ritorno in Piazza Azzarita perché la Virtus è nemmeno a metà di un percorso che prevede cinque trasferte di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
