Virginia Raggi Che Fine Ha Fatto | Ecco Cosa Fa Oggi!

Virginia Raggi cambia strada: dall’Aula Giulio Cesare ai palchi degli eventi. Scopri il suo nuovo incarico con Sands Entertainment e cosa racconterà al pubblico. Virginia Raggi, l’ex sindaca di Roma, torna sotto i riflettori. ma stavolta non in aula consiliare. La consigliera del Movimento 5 Stelle ha infatti intrapreso una nuova avventura professionale: sarà speaker ufficiale per Sands Entertainment, agenzia con sede a Pisa specializzata in celebrity marketing ed eventi di comunicazione. Una svolta inaspettata, ma carica di significato. A dare l’annuncio è stata la stessa società, con un comunicato sul proprio sito web. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Virginia Raggi Che Fine Ha Fatto: Ecco Cosa Fa Oggi!

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, "Approvata mozione su mobilità Cecchignola, ascoltati i cittadini" di Linda Meleo, Capogruppo del M5S in Campidoglio e Carla Canale, Capogruppo della Lista civica Virginia Raggi in Municipio IX "Siamo contente che la maggioranza abbia compreso l - facebook.com Vai su Facebook

"#VirginiaRaggi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Virginia Raggi: “Il Movimento non è spaccato: alleanza con il Pd solo se ci sarà convergenza sui programmi” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Virginia Raggi: “Il Movimento non è spaccato: alleanza con il Pd solo se ci sarà convergenza sui programmi”" pubblicato il 29 Ottobre 2025 a firma d ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Virginia Raggi candidata M5s:"E' il momento della rivincita" - Virginia Raggi correrà per cercare di portare il Movimento 5 Stelle alla guida del Campidoglio e diventare la prima donna sindaco di Roma della storia. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Dimissioni Muraro: Virginia Raggi lo annuncia in un video - Paola Muraro si è dimessa dalla carica di assessore all’Ambiente del comune di Roma dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per presunte violazioni del testo unico ambientale. Scrive panorama.it