Violenta aggressione a San Giorgio del Sannio | 37enne colpito al volto

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nella serata di ieri a San Giorgio del Sannio, dove un 37enne di origini brasiliane, residente a Calvi, è stato aggredito da due persone lungo viale Spinelli, dinanzi a un pub della zona. L’uomo ha riportato un trauma facciale e un vasto ematoma all’orbita dell’occhio destro. All’arrivo dei soccorsi del 118, avrebbe riferito di essere caduto accidentalmente, negando di essere stato picchiato. La scena però è stata notata da un carabiniere fuori servizio, che in quel momento si trovava in un locale nelle vicinanze. Il militare ha assistito ai fatti, ha annotato il numero di targa dell’auto con cui i due aggressori si sono allontanati e ha allertato immediatamente i colleghi dell’Arma, fornendo dettagli utili alle indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

