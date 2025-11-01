Violazione del Daspo urbano | 35enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del Daspo urbano emesso dal questore. Durante un controllo in via Teocrito, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

