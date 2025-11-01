Vincenzo Rivera è il nuovo direttore generale della Regione Abruzzo
. La nomina è arrivata nel corso della riunione straordinaria di giunta che si è tenuta venerdì 31 ottobre. Rivera subentra ad Antonio Sorgi.“Formulo i migliori auguri di buon lavoro al neodirettore Vincenzo Rivera, a lui va tutta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
