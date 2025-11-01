Ville Vesuviane tra Napoli e dintorni Marco Ferruzzi candidato M5S in Regione | Sgravi fiscali e finanziamenti
Il candidato del Movimento 5 Stelle Marco Ferruzzi propone incentivi e un piano di rigenerazione regionale per salvare e valorizzare le Ville Vesuviane del Miglio d’Oro, patrimonio storico e artistico unico al mondo.. “Le centoventidue Ville Vesuviane del Miglio d’Oro sono un paradiso incompiuto e bisogna lavorare per salvare le dimore settecentesche costruite dall’aristocrazia partenopea tra Napoli, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco” afferma Marco Ferruzzi, candidato a Napoli per le elezioni regionali nella lista Movimento 5 Stelle a sostegno di Roberto Fico Presidente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
