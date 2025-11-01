Villa Domiziano un protocollo per la sua valorizzazione

Latinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villa Domiziano si prepara a una nuova stagione di valorizzazione e apertura. Questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa sottoscritto tra la sovrintendenza archeologica, il polo museale del Lazio, il Comune di Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo.Un accordo già approvato in Giunta che punta a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Durante la partita del Bologna contro l’Aston Villa, il principe William rompe il protocollo e risponde al commentatore a sorpresa - Il Principe William, noto per la sua passione per il calcio e in particolare per l’Aston Villa, ha stupito tutti con un’azione fuori dagli schemi. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il Principe William rompe il protocollo reale per la sua squadra del cuore - L'erede al trono ha rotto il protocollo reale per congratularsi sui social network con l'Aston Villa per la sua ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Domiziano Protocollo Sua