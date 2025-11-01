Villa Domiziano un protocollo per la sua valorizzazione

Villa Domiziano si prepara a una nuova stagione di valorizzazione e apertura. Questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa sottoscritto tra la sovrintendenza archeologica, il polo museale del Lazio, il Comune di Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo.Un accordo già approvato in Giunta che punta a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altre letture consigliate

MediterraneoAntico. . Dopo dieci anni riprendono gli scavi presso la villa di Domiziano, all'interno del Parco del Circeo. Get @reshare_app • @museinazionalilazio ? Sotto lo sguardo del Monte Circeo, tra i profumi delle dune e i riflessi del Lago di Paola, la - facebook.com Vai su Facebook

Al via la campagna di scavi 2025 nella Villa di Domiziano, una delle grandi residenze imperiali del Lazio. Indagini concentrate nell’area del bacino absidato, tra mosaici, portici e sistemi idraulici. Direzione regionale Musei nazionali Lazio e Scuola IMT, nell'a - X Vai su X

Durante la partita del Bologna contro l’Aston Villa, il principe William rompe il protocollo e risponde al commentatore a sorpresa - Il Principe William, noto per la sua passione per il calcio e in particolare per l’Aston Villa, ha stupito tutti con un’azione fuori dagli schemi. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il Principe William rompe il protocollo reale per la sua squadra del cuore - L'erede al trono ha rotto il protocollo reale per congratularsi sui social network con l'Aston Villa per la sua ... Riporta corrieredellosport.it