Vigilia contro il Bologna Cuesta | Squadra forte noi dobbiamo alzare il livello

Parmatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby per ripartire. Dopo la sconfitta di misura all'Olimpico con la Roma, il Parma aspetta in casa il Bologna. Alla squadra di Cuesta servono punti per rimanere fuori dalle zone complicate di classifica ma, per farli, c'è bisogno di arginare la forza dei rossoblù che, molto probabilmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

