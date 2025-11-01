Benevento, 1 novembre 2025 – Schiacciato da un cancello: è morto così un vigilante di 55 anni a Tufara Valle, frazione di poco più di mille anime, nel comune di Apollosa (Benevento). La guardia giurata stava effettuando la consueta ronda all’interno della stazione ferroviaria – chiusa da anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav – quando è stato investito dal cancello scorrevole, che per cause da chiarire è uscito dalle guide, schiantandosi al suolo. Il 55enne è stato soccorso da vigili del fuoco e ambulanza ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigilante muore schiacciato da un cancello a Tufara Valle (Benevento)