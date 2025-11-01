Vigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano
(Adnkronos) – Un vigilante di 55 anni è morto ieri nella tarda serata all'interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento, chiusa da diverso tempo per lavori. L'uomo aveva da poco iniziato il turno di lavoro quando è rimasto schiacciato dal cancello che aveva appena aperto per entrare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
