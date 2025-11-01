Vigilante morto vicino Benevento schiacciato da un cancello di ferro durante la ronda a Tufara Valle
Un vigilante 55enne è morto schiacciato da un cancello a Tufara Valle, frazione di Apollosa, in provincia di Benevento, durante la ronda: le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Vigilante muore schiacciato da un cancello a Tufara Valle (Benevento) - Benevento, 1 novembre 2025 – Schiacciato da un cancello: è morto così un vigilante di 55 anni a Tufara Valle, frazione di poco più di mille anime, nel comune di Apollosa (Benevento). msn.com scrive
Schiacciato da un cancello: vigilante muore durante una ronda - L'ennesimo incidente in frazione Tufara Valle ad Apollosa, nel Sannio. Come scrive msn.com
Benevento, vigilante travolto e ucciso da un cancello mentre controlla la stazione ferroviaria di Tufara - A Benevento, durante un controllo alla stazione ferroviaria di Tufara linea Eav non funzionante per lavori in corso, il metronotte Carmine Grifone di 55 anni è stato travolto da un ... Secondo msn.com