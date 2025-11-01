Vigilante morto vicino Benevento schiacciato da un cancello di ferro durante la ronda a Tufara Valle

Notizie.virgilio.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vigilante 55enne è morto schiacciato da un cancello a Tufara Valle, frazione di Apollosa, in provincia di Benevento, durante la ronda: le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Benevento, vigilante travolto e ucciso da un cancello mentre controlla la stazione ferroviaria di Tufara - A Benevento, durante un controllo alla stazione ferroviaria di Tufara linea Eav non funzionante per lavori in corso, il metronotte Carmine Grifone di 55 anni è stato travolto da un ... Secondo msn.com

