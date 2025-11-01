Vietata la circolazione di auto al cimitero di Piano Gatta fino al 4 novembre

Agrigentonotizie.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Agrigento avvisa i possessori di contrassegno per disabili o di autorizzazioni per accesso con veicoli privati presso il cimitero di Piano Gatta che “i veicoli autorizzati potranno circolare negli orari di apertura del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, nelle giornate di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

vietata circolazione auto cimiteroLe visite al cimitero. L’appello dell’amministrazione comunale: lasciate l'auto a casa - “Ci sono navette gratuite, per raggiungere il cimitero, e golf car per i disabili, per muoversi all'interno: lasciate l'auto a casa”. portalecce.it scrive

vietata circolazione auto cimiteroCommemorazione dei defunti, dispositivo di circolazione zona cimiteri di Poggioreale - Per la commemorazione dei defunti, sarà in vigore un particolare dispositivo di circolazione per le strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale. Si legge su msn.com

Commemorazione dei defunti: provvedimenti di circolazione e orari di apertura del cimitero - In occasione della ricorrenza dei defunti è stata prevista da venerdì 31 ottobre e sino a domenica 2 novembre l’apertura del Cimitero comunale con orario continuato dalle ore 8,00 alle 17,00. Come scrive foggiacittaaperta.it

Cerca Video su questo argomento: Vietata Circolazione Auto Cimitero