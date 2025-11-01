Vietata la circolazione di auto al cimitero di Piano Gatta fino al 4 novembre

Il comune di Agrigento avvisa i possessori di contrassegno per disabili o di autorizzazioni per accesso con veicoli privati presso il cimitero di Piano Gatta che “i veicoli autorizzati potranno circolare negli orari di apertura del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, nelle giornate di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

