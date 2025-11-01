' Vienna sul Lago - Il Gran Ballo della Venaria Reale' tra tradizione e solidarietà

AGI - Nella serata di Halloween è stata presentata nella Caserma Lante a Roma, grazie all'ospitalità del comandante del Comando interregionale marittimo Centro e Capitale della Marina militare, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, la XXIX edizion e del progetto "Vienna sul Lago ", che ha rappresentato non solo una riflessione sui successi di quest'iniziativa quasi trentennale, ma anche un evento storic o, simbolico e particolarmente significativo. Nel corso degli anni, il progetto " Vienna sul Lago " ha accompagnato numerose generazioni di a spiranti Guardiamarina della Marina militare, che hanno intrapreso un viaggio formativo che li ha resi oggi professionisti e comandanti. 🔗 Leggi su Agi.it

