' Vienna sul Lago - Il Gran Ballo della Venaria Reale' tra tradizione e solidarietà
AGI - Nella serata di Halloween è stata presentata nella Caserma Lante a Roma, grazie all'ospitalità del comandante del Comando interregionale marittimo Centro e Capitale della Marina militare, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, la XXIX edizion e del progetto "Vienna sul Lago ", che ha rappresentato non solo una riflessione sui successi di quest'iniziativa quasi trentennale, ma anche un evento storic o, simbolico e particolarmente significativo. Nel corso degli anni, il progetto " Vienna sul Lago " ha accompagnato numerose generazioni di a spiranti Guardiamarina della Marina militare, che hanno intrapreso un viaggio formativo che li ha resi oggi professionisti e comandanti. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Domani saremo tra i protagonisti, insieme al nostro presidente Nino Graziano Luca ed al Corpo di Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica, della Conferenza Stampa di presentazione della XXIX edizione del Progetto “VIENNA SUL LAGO”, Ballo del - facebook.com Vai su Facebook
Danza: 'Vienna sul Lago', grande successo per la XXIX edizione - Alla Caserma Lante di Roma un evento storico e simbolico con l'esibizione dell'Accademia Nazionale dei Balli Storici ... Secondo adnkronos.com
Gran Ballo della Venaria Reale, lo spirito di Assisi riparte da qui: la pace un valore universale per abbattere i muri - L’apertura dell’imponente portone della Galleria Grande della Reggia Sabauda, sulla XXVII edizione del Gran Ballo della Venaria Reale, è stata caratterizzata dal simbolo della Pace. Come scrive ilmessaggero.it
Valzer viennesi sul lago Maggiore - Sabato 24 novembre, infatti, le sale del Regina Palace Hotel di Stresa, ospitano la tredicesima edizione del Gran Ballo delle Debuttanti Vienna ... tgcom24.mediaset.it scrive