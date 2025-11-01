Vieni e portami il coltello | ecco come è stato ucciso Hekuran La ricostruzione della Procura che ha portato all' arresto del presunto killer
FABRIANO «Vieni e portami il coltello che è in macchina»?. La notte del 18 ottobre scorso, la fidanzata di un 18enne - che aveva il divieto di dimora a Perugia ma invece. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
