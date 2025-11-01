Vieira salta al Genoa | un duumvirato andrà in panchina nel match contro il Sassuolo

Patrick Vieira lascia il Genoa dopo la sconfitta di mercoledì scorso con la Cremonese: risoluzione consensuale, i rossoblù lasciati in ultima posizione con soli tre punti in nove partite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

