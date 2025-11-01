Vieira lascia il Genoa dopo un inizio difficile in Serie A

2025-11-01 13:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Patrick Vieira si è dimesso di comune accordo dalla carica di allenatore del Genoa, con il club che si trova all’ultimo posto in Serie A. L’ex capitano dell’Arsenal, nominato nel novembre 2024, lascia dopo non essere riuscito a ottenere una vittoria in campionato in questa stagione. In un breve annuncio, il Genoa ha confermato che Vieira “non era più l’allenatore della prima squadra”. I rapporti suggeriscono che venerdì sera abbia avviato i colloqui con il club, dove entrambe le parti hanno concordato di porre fine al suo mandato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

