Vieira lascia il Genoa dopo un inizio difficile in Serie A
2025-11-01 13:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Patrick Vieira si è dimesso di comune accordo dalla carica di allenatore del Genoa, con il club che si trova all’ultimo posto in Serie A. L’ex capitano dell’Arsenal, nominato nel novembre 2024, lascia dopo non essere riuscito a ottenere una vittoria in campionato in questa stagione. In un breve annuncio, il Genoa ha confermato che Vieira “non era più l’allenatore della prima squadra”. I rapporti suggeriscono che venerdì sera abbia avviato i colloqui con il club, dove entrambe le parti hanno concordato di porre fine al suo mandato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Genoa, Vieira lascia la panchina: De Rossi fra i tre candidati per sostituirlo #ASRoma - X Vai su X
La prima scelta di Diego Lopez è quantomeno discutibile e lascia più di un dubbio, anche se non ne conosciamo le motivazioni. Il contratto di Patrick Vieira ha indubbiamente un suo peso e il Genoa forse vuole pensarci due volte prima di appesantire il monte - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, colpo di scena: Vieira ci ripensa e lascia, panchina affidata al duo Criscito-Murgita - Il Genoa e Patrick Vieira si separano , per quello che è il secondo cambio in panchina stagionale dopo nove giornate. Lo riporta msn.com
Genoa, Balotelli esulta dopo l'esonero di Vieira: "Karma is a bi***" - L'attaccante ha commentato il cambio di panchina: "Sfruttato egoisticamente il grande lavoro di Gilardino e Zangrillo" ... corrieredellosport.it scrive
Serie A, rivoluzione al Genoa: Vieira lascia la panchina in accordo con la società - L'ecatombe delle panchine in Serie A è già cominciata: dopo l'addio turbolento di Tudor alla panchina della Juventus, dopo sole nove giornate un altro ... Si legge su thesocialpost.it