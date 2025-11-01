Vieira Genoa è finita! Il francese non è più il tecnico dei rossoblù | ecco il comunicato ufficiale del Grifone! I possibili sostituti
Vieira Genoa, separazione con il tecnico: ufficiale l’addio del tecnico francese. Il club annuncia già il nuovo allenatore e per il futuro. È ufficiale: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La separazione, arrivata a sorpresa dopo la conferma di ieri seguita all’incontro con il ds Lopez, è stata decisa di comune accordo tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
?Genoa, dentro o fuori Vieira: contro il Sassuolo si gioca tutto - facebook.com Vai su Facebook
#Vieira, la fiducia è finita. Il #Genoa pensa alla soluzione interna - X Vai su X
Sky – Vieira, finita l’avventura a Genoa: risoluzione consensuale. Ora in panchina… - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - fcinter1908.it scrive
Calciomercato Genoa – Vieira: è finita! Scelto il nuovo tecnico del Grifone - Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli ... Scrive msn.com
Vieira: "De Bruyne ha cambiato la partita, il Genoa deve continuare così" - Per gli uomini di Vieira ko in rimonta, il tecnico rossoblù commenta così nel post partita: "Credo che nel primo ... Da tuttosport.com