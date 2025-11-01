Vieira Genoa dietrofront clamoroso | sarà addio! Un altro ex Juventus pronto a sostituirlo in panchina cosa sta succedendo
Vieira Genoa, clamoroso dietrofront: sarà separazione! Un altro ex Juventus pronto a sostituirlo in panchina, cosa sta accadendo. Un ribaltone che nessuno si aspettava, una rivoluzione che, dopo la dirigenza, travolge anche la panchina. Il Genoa è pronto a salutare Patrick Vieira. Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza per la prossima sfida, la situazione è precipitata: la società e il tecnico sono a un passo da una separazione consensuale. Vieira verso l’addio: è rottura consensuale. La notizia è stata lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il disastroso avvio di stagione (soli 3 punti in 9 giornate) e l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo, Diego Lopez, al posto di Ottolini diretto alla Juventus hanno accelerato una decisione che era nell’aria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
?Genoa, dentro o fuori Vieira: contro il Sassuolo si gioca tutto - facebook.com Vai su Facebook
Il Genoa di Vieira non sa attaccare, il tecnico in difficoltà ha sconfessato il mercato - X Vai su X
Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale - Sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira in casa Genoa. Secondo tuttomercatoweb.com
Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime - Ultime Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panc ... Si legge su calcionews24.com
Clamorosa svolta al Genoa: Vieira molla nella notte, in panchina va Criscito - Mimmo, tecnico dell'Under 17, nominato ad interim: dirigerà l'allenamento di oggi e sarà in panchina col Sassuolo lunedì ... msn.com scrive