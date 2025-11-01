Vieira Genoa dietrofront clamoroso | sarà addio! Un altro ex Juventus pronto a sostituirlo in panchina cosa sta succedendo

Vieira Genoa, clamoroso dietrofront: sarà separazione! Un altro ex Juventus pronto a sostituirlo in panchina, cosa sta accadendo. Un ribaltone che nessuno si aspettava, una rivoluzione che, dopo la dirigenza, travolge anche la panchina. Il Genoa è pronto a salutare Patrick Vieira. Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza per la prossima sfida, la situazione è precipitata: la società e il tecnico sono a un passo da una separazione consensuale. Vieira verso l’addio: è rottura consensuale. La notizia è stata lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il disastroso avvio di stagione (soli 3 punti in 9 giornate) e l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo, Diego Lopez, al posto di Ottolini diretto alla Juventus hanno accelerato una decisione che era nell’aria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

