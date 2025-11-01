Vieira Genoa: verso la separazione immediata. In pole per la successione ci sarebbe Criscito, affiancato da un tecnico con. Ultime Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panchina per la prossima sfida contro il Genoa, la situazione ha preso una piega inaspettata. Un vero e proprio colpo di scena ha infatti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime