VIDEO | WrestleMania 41 – Evento completo in streaming gratuito

La WWE ha deciso di fare un bel regalo di Halloween ai suoi fan, pubblicando l’intero evento di WrestleMania 41 in streaming sul suo canale YouTube. Una card spettacolare con l’ultimo main event di John Cena ed il tradimento doppio di Paul Heyman ai danni di Roman Reigns e CM Punk. Oltre 10 ore di grande wrestling. Con la WWE che ha ricollocato i suoi PLE su ESPN+, l’archivio storico della compagnia è adesso sul mercato e speriamo che la WWE decida di pubblicare altri eventi storici come questo sul suo canale YouTube. La card di WrestleMania 41. Prima serata Jey Uso vs. Gunther per il WWE World Heavyweight Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

