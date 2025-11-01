VIDEO Vitulano in festa | borgo invaso per godersi castagne e pecorino

Tempo di lettura: < 1 minuto Trentadue edizioni ma il fascino resta sempre lo stesso. Vitulano ha aperto le porte del suo borgo a numerose persone che hanno deciso di prendere parte alla sagra della castagna e del pecorino vitulanese. Numerosi stand, ce n’è per tutti i gusti. Dal dolce con le crepes e le graffe, al salato. Passando per il classico caciocavallo impiccato che non può mai mancare, fino alle montanare. Tutto con il re e la regina della festa, il pecorino e la castagna. Ovviamente non poteva mancare il buon vino, il territorio ha tante eccellenze da mettere in mostra ed essere assaggiate negli stand delle cantine presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

