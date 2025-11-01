VIDEO | Violazioni igienico-sanitarie e ambientali all' interno del cimitero di Aci Catena | sequestrate aree e materiali
Un ossario con decine di resti umani non identificati, una discarica a cielo aperto con tonnellate di rifiuti speciali, tra cui bare smembrate e casse di zinco, e aree di sepoltura a rischio crollo. È lo scenario emerso da un vasto controllo eseguito dai carabinieri della compagnia di Acireale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
