VIDEO | Saturday Night’s Main Event dell’1.112025 – Evento completo in streaming gratuito

A partire dalla mezzanotte di oggi sarà disponibile in streaming live il nuovo appuntamento con Saturday Night’s Main Event. Un evento che presenta la solita card degna di un PLE, ma che negli Stati Uniti viene trasmesso su NBC. In Italia non essendoci un accordo per i diritti televisivi possiamo assistervi comodamente sul canale YouTube ufficiale della WWE. La card di Saturday Night’s Main Event. Undisputed WWE Championship match: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre. World Heavyweight Championship match (titolo vacante): CM Punk vs Jey Uso. WWE Women’s Championship match: Tiffany Stratton (c) vs Jade Cargill. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

