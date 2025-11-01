VIDEO Piazza Bolognini sit in per eliminare …De Luca
Tempo di lettura: < 1 minuto Come nelle previsioni, quello che doveva ed era stato annunciato come un sit-in per protestare contro l’eliminazione delle panchine in piazza Bolognini, in realtà è stata una protesta per chiedere l’eliminazione della possibilità che Vincenzo De Luca torni a fare il sindaco di Salerno. È esplicito il riferimento nello striscione che i manifestanti, (per la maggior parte consiglieri e rappresentanti di partiti che in consiglio comunale sono all’opposizione ma che, come il movimento cinque stelle in questo momento si trovano a dover fare la campagna elettorale fianco a fianco all’ex sindaco sindaco ed ancora per poco presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ), hanno scritto è nel quale, appunto, si legge: basta con la solita propaganda, dopo 30 anni il tempo è finito”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
