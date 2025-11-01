VIDEO Halloween al concerto di Elodie | Diletta Leotta scatenata

Golssip.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice di DAZN ha partecipato al concerto della sua amica che si è tenuto ieri sera al Forum di Assago. 🔗 Leggi su Golssip.it

video halloween al concerto di elodie diletta leotta scatenata

© Golssip.it - VIDEO / Halloween al concerto di Elodie: Diletta Leotta scatenata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

video halloween concerto elodieElodie ferma il concerto - La cantante dunque ha scelto di interrompere il concerto per permettere agli ... Secondo novella2000.it

video halloween concerto elodieElodie interrompe il concerto improvvisamente, cosa è successo? Il video è virale - Al Palazzo del Turismo di Jesolo, ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, è andata in scena la data zero del nuovo tour di Elodie. Riporta notizie.it

video halloween concerto elodieElodie interrompe la data zero del tour per un fan che si sente male: il video - Un fan si sente male durante il concerto di Elodie a Jesolo: la cantante interrompe lo show per permettere i soccorsi. Segnala rds.it

Cerca Video su questo argomento: Video Halloween Concerto Elodie