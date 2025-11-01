VIDEO | Bucchi si è divertito | Belle azioni cinque gol Tutto merito dei ragazzi
Cristian Bucchi gongola in sala stampa dopo il 5-1 al Campobasso: "La prestazione di oggi è la conferma che ho una rosa super affidabile. Io considero titolari anche quelli che vanno in panchina, non ho seconde linee ma primissime linee. Mi piace che i ragazzi vadano d'accordo, che ci sia spirito.
