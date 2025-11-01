Vicolo Marchi strada dei bambini Un patto tra Comune e genitori

La partecipazione come leva strategica per il territorio. Così i patti di collaborazione rappresentano uno strumento condiviso tra amministrazione e cittadini, siano essi associazioni, comitati, gruppi informali o anche singoli individui, per raccogliere proposte e valorizzare l’impegno per la cura del bene pubblico e il benessere collettivo. Un ampio mosaico di progetti pensati per la collettività, in cui si inserisce ora anche il patto dedicato a Vicolo Marchi, che coinvolge il comitato genitori Direzione Didattica Calamandrei, già impegnato negli anni a mantenere viva la memoria e le tradizioni di uno dei luoghi più significativi di Zola Predosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vicolo Marchi strada dei bambini. Un patto tra Comune e genitori

