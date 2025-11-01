Vicario para l'impossibile ma non basta. Il Tottenham cade a Wembley e il Chelsea lo raggiunge in classifica al terzo posto con 17 punti. Nonostante la sconfitta degli Spurs, a prendersi la scena è Vicario: tre parate da fenomeno che hanno tenuto in bilico il risultato fino al triplice fischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vicario para l'impossibile ma non basta: Spurs ko contro il Chelsea