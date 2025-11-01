Viale Roma tra immondizia e urla di notte

Forlitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo: “Viale Roma sta diventando un pericolo. Tutta l'immondizia buttata nei marciapiedi in più urla alle 4 di mattina. Inoltre ogni settimana dalle 16 fino alla mezzanotte allo stadio a Forlì musica a volume altissimo e persone maleducate. Ci sono bimbi piccoli e anziani che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

viale roma immondizia urlaEmergenza rifiuti in viale Bruno Buozzi a Roma, dopo la denuncia Ama posiziona un cassonetto nuovo - La lettrice del Corriere, Francesca Nicotra aveva segnalato anche l'abbandono dei rifiuti a terra da parte dei residenti che non sanno dove buttarli ... Segnala roma.corriere.it

viale roma immondizia urlaEmergenza rifiuti in viale Bruno Buozzi a Roma, la denuncia: «Una discarica a cielo aperto ai Parioli» - Sacchi, cartoni e rifiuti di ogni genere si accumulano giorno dopo giorno, emettendo odori sgradevoli e attirando insetti e animali. Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Viale Roma Immondizia Urla