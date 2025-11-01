Maestose, ciascuna con un portamento originale, svettano l’una accanto all’altra, come orgogliose testimoni di trasformazioni storiche profonde. Negli ultimi due secoli gli eventi hanno modificato il territorio, ma loro sono rimaste lì, al loro posto, diventando segni che consentono oggi di leggere il passato. Lungo il sentiero 157 che da Gabicce Mare conduce fin dietro alla chiesa di Gabicce Monte è presente un filare di querce centenarie, circa una quindicina di esemplari tra i quali alcune plurisecolari, poco conosciute ai più che per la loro bellezza ben meriterebbero di essere inserite nell’elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali (Fvm). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio tra le querce secolari: "Meritano di essere inserite tra quelle monumentali"