Viaggio tra i dem che nel 2019 dissero sì alla separazione delle carriere ma oggi dicono no
Voteranno “no” a questa riforma della giustizia, con alcune eccezioni, gran parte dei firmatari dem della mozione presentata nel 2019 da Maurizio Martina (già ministro dell’Agricoltura) per candida. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
- IL SOGNO DI WALT - Nel 1928, un giovane di 26 anni stava viaggiando in treno da New York al Kansas per tornare a casa. Durante il viaggio, ebbe un'idea che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e quella di diverse generazioni di bambini e adulti. Que - facebook.com Vai su Facebook