Viaggio nel cimitero dei vivi | i 700 che vivono tra cimici malati psichiatrici e docce ghiacciate
“Il carcere di Monza è il cimitero dei vivi abitato da persone private, non solo della libertà, ma della dignità. Malati psichiatrici e tossicodipendenti che dovrebbero stare in altri tipi di strutture”. Una definizione che è forte come un pugno nello stomaco quella che il consigliere provinciale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
