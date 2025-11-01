Viaggio alla scoperta della Georgia
La Georgia si svela al viaggiatore come un paese sospeso tra due continenti, dove l’Europa accarezza l’Asia attraverso paesaggi di rara bellezza e una cultura millenaria che affonda le radici nella notte dei tempi. Tbilisi, la capitale, racconta questa storia attraverso i suoi vicoli tortuosi che salgono dalle rive del fiume Mtkvari, dove le case dai balconi in legno intagliato si specchiano nelle acque che hanno visto passare mercanti della Via della Seta. Il quartiere storico di Abanotubani conserva intatte le terme sulfuree che diedero il nome alla città – Tbilisi deriva infatti da “tbili”, che significa caldo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Una testa piena di ricci, un viaggio alla scoperta delle proprie radici: Raffaella Case ci porta dietro le quinte del suo romanzo. Una storia che parla di scoperta del passato attraverso i legami familiari in un viaggio, quello della giovane protagonista del raccon - facebook.com Vai su Facebook
In Georgia, Batumi è la meta perfetta tutto l’anno: cosa vedere - Batumi, la città sul Mar Nero incanta in ogni stagione, tra boulevard sul mare, mercati vivaci e rovine romane. siviaggia.it scrive
Viaggio in Georgia, nell’arca con 400 vitigni autoctoni - La Georgia è considerata uno dei centri di origine della viticoltura: qui si custodiscono varietà di vite antichissime, preziose da studiare nell’ambito di possibili progetti legati all’adattamento ... Da corriereadriatico.it
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni - Il 27 agosto, archeologi in Georgia hanno rinvenuto a Orozmani una mascella di Homo erectus risalente a 1,8 milioni di anni, la più antica mai trovata fuori dall’Africa. Riporta tg24.sky.it