Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove segnaliamo incidente che provoca cose tra Pomezia nord e vedi pratica verso Roma ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna contatti per traffico intenso tra Casilina e Appia andiamo sulla diramazione Roma sud dove ti sta in fila Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico capitolino per agevolare i collegamenti il periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti fino a domani domenica 2 novembre intensificata La rete delle linee bus ci raggiungono i cimiteri cittadini per maggiori dettagli consultare il sito infomobilità Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 19:10

