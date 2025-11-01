Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo rallentamenti tra Ardeatine e Casilina mentre interna si rallenta tra diramazione Roma sud e Appia è più da Cassia bis Salaria andiamo sulla diramazione Roma Sud dove si sta in contrada Torre Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Cassia bis traffico a rilento tra Formello e Castel de' ceveri verso raccordo anulare Andiamo su statale Pontina dove sempre per traffico intenso Ci sono code tra Pomezia nord e via di Pratica In quest'ultima direzione infine su via Cristoforo Colombo si sta in fila tra via di Acilia in via di Malafede verso quest'ultima è Daniele si realtà li ridai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
