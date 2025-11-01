Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico namento sulle principali arterie viarie della partiamo da raccordo anulare dove in carreggiata interna segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casilina e Appia è più avanti da Cassia bis Salaria sulla Cassia bis code a tratti tra Formello e Castel de' ceveri verso il cellulare Ci spostiamo sulla Pontina dove ci sono code tra Pomezia nord e via di Pratica verso Roma su via Cristoforo Colombo si sta in fila tra via di Acilia via di Malafede verso quest'ultima infine sulla via del mare si rallenta tra Acilia e Casal Bernocchi baci raccordo anulare Daniele Serie A 3 anni fa mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 18:10