Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 18 | 10

Romadailynews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico namento sulle principali arterie viarie della partiamo da raccordo anulare dove in carreggiata interna segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casilina e Appia è più avanti da Cassia bis Salaria sulla Cassia bis code a tratti tra Formello e Castel de' ceveri verso il cellulare Ci spostiamo sulla Pontina dove ci sono code tra Pomezia nord e via di Pratica verso Roma su via Cristoforo Colombo si sta in fila tra via di Acilia via di Malafede verso quest'ultima infine sulla via del mare si rallenta tra Acilia e Casal Bernocchi baci raccordo anulare Daniele Serie A 3 anni fa mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 01 11 2025 ore 18 10

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 18:10

Contenuti che potrebbero interessarti

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento priva di ... Scrive romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazioRoma, Ztl Fascia Verde: chi non potrà più circolare e quando - Gualtieri firma l'ordinanza: dal 1 novembre scattano le nuove regole del traffico. Segnala rainews.it

viabilit224 roma regione lazioNiente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio