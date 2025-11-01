Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di altra info mobilità al servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole Sulla maggior parte della rete viaria regionale ricordiamo che per facilitare gli spostamenti nelle giornate di oggi e domani 2 novembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade italiane il divieto riguarda i veicoli con massa complessiva supera le 7 tonnellate e mezzo ed è attivo in fascia oraria 922 Cambiamo argomento in occasione del ponte di Ognissanti oggi e domani 2 novembre i Fori Imperiali sono penalizzati con la circolazione veicolare sospesa testualmente deviate le linee bus di zona ricordiamo inoltre che per entrambe le giornate il trasporto pubblico capitolino effettuerà l'orario festivo restiamo in ambito trasporto pubblico per agevolare i collegamenti nel periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti fino a domani domenica 2 novembre intensificata La rete delle linee bus ci e raggiungono i cimiteri cittadini per maggiori dettagli consultare il sito infomobilità spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

